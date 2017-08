Uno de los grandes objetivos del Real Madrid de aquí a unos meses es tener en su plantilla al futbolista joven de moda en Europa: Kylian Mbappé. Seguramente pagarán más de 100 millones. Y pensar que hace cuatro años el francés pudo llegar a costo cero.

Tal como lees. El crack del AS Mónaco estuvo muy cerca de ser parte de la filial de Real Madrid en el 2013, pero Zidane jugó un papel clave para que el futbolista y su padre decidieran ir rumbo al Principado. Así lo reveló Wilfrid Mbappé en entrevista con ESPN.



Tuvimos muchas reuniones con el señor Zidane, pero desde el momento en que se convirtió en ayudante de Ancelotti, creí que no tendría tiempo suficiente para dedicárselo a Kylian. Si Zidane hubiera seguido al frente del Castilla, probablemente habríamos elegido el Madrid antes que el Mónaco”, explica Wilfrid Mbappé.



“Desde el momento en el que se convirtió en ayudante de Ancelotti, pensamos que no tendría el tiempo suficiente para atender la evolución de Kylian. Por eso decidimos fichar por el filial del Mónaco. Es una decisión que tomamos y de la cuál no nos arrepentimos pese a las ganas que tenía mi hijo de jugar en el Madrid”, agregó el padre de Mbappé.