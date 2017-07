Mónaco no se encuentra desesperado por vender a Kylian Mbappé, pero sí trata de proteger a su mayor acción de valor en la actualidad. Con solo 18 años, el delantero francés se ha convertido en el delantero más cotizado en Europa y por eso no sorprende que varios equipos se hayan comunicado con el padre del jugador, así como el mismo Kylian, para saber sus pretensiones futbolísticas como económicas a corto plazo. No obstante, el Mónaco se muestra preocupado y ha enviado un comunicado con respecto a lo que pasa.



“AS Monaco lamenta que los clubes de "importantes" de contactos europeos se multiplican con respecto a Kylian Mbappé (y su entorno) sin el permiso del club. Mónaco tiene la intención de recordar a aquellos clubes que tales acciones son contrarias al artículo 211 del Reglamento Administrativo de la Liga de Fútbol Profesional y el artículo 18.3 del Reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores de la FIFA. Con el fin de poner fin a esta situación inaceptable, Mónaco planea pedir a la Liga de Fútbol y la FIFA para abrir un procedimiento disciplinario a los clubes infractores”, señaló la institución en un comunicado público.



El comunicado oficial que ha enviado el Mónaco. El comunicado oficial que ha enviado el Mónaco.

Hasta la fecha, no ha habido ningún interés, pero hay que recordar que en el pasado Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y otros equipos han sido sancionados por la FIFA por el tema de negociaciones de menores y demás. ¿Qué pasará por el momento?



Se ha especulado que Mónaco pediría más de 120 millones de euros por Mbappé, aunque ello sería factible para la próxima temporada. El club del Principado tiene en sus planes al delantero para la Ligue 1 como la Champions League.