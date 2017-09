A seguir en lo más alto. El Mónaco visita este sábado al Niza por la tercera fecha de la Ligue 1 de Francia, en la que buscará seguir prendido del primer lugar que comparte con el PSG. Radamel Falcao ha sido confirmado en el once titular y buscará aumentar su registro goleador. El duelo se jugará desde las 10:00 a.m. (hora peruana).

PAÍS HORARIO Perú 10:00 a.m. Colombia 10:00 a.m. México 10:00 a.m. Argentina 12:00 p.m. Chile 12:00 p.m. Francia 7:00 p.m.

Ya con Mbappé en las filas del PSG, de hecho debutó con un tanto en la goleada ante el Metz, todas las esperanzas de gol del cuadro de Leonardo Jardim se centran en el delantero colombiano, que en cuatro jornadas ha marcado siete goles.



Además, Falcao viene de convertir el tanto con el que la Selección de Colombia le igualó a la de Brasil por las Eliminatorias Rusia 2018. El atacante no viene con suficiente descanso, y Jardim sabe eso, por lo que no lo hará jugar todo el encuentro.



Este viernes hizo todo el entrenamiento. Es un gran profesional, está en forma, no puede jugar 90 minutos, pero jugará", dijo el entrenador.

Por su parte, el Niza no podrá contar con una de sus figuras, el italiano Mario Balotelli, por lesión; y tampoco con con el brasileño Dante.



El elenco que dirige Lucien Favre marcha en la casilla 17 con solo tres unidades, en un pésimo inicio de torneo que intentará empezar a enmendar el sábado.