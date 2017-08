Que no cause extrañeza si alguien se atreve a musicalizar la popular frase de Gerard Piqué. El "se queda" del central del Barcelona sigue causando revuelo, y ya no solo en redes sociales. Esta vez, algunos hinchas del PSG decidieron lucirla en sus camisetas durante la presentación de Neymar en el Parque de los Príncipes.

Con el dorsal '10' que llevará el brasileño en el cuadro parisino, se ha convertido viral la imagen de dos seguidores del equipo, luciendo la camiseta de 'Ney', con un "SE QUEDA" y un "SEQUEDAPAS" ("no se queda") en lugar del nombre del fichaje más caro de la historia del fútbol.



Neymar Hinchas del PSG con el "se queda" en sus camisetas. Neymar

Pero ellos no han sido los únicos. La imagen de una joven en los exteriores del estadio, posando con la '10' del PSG y el "SE QUEDA", también está siendo de lo más compartido en las redes sociales.

Neymar "Se queda" con la '10' que lucirá Neymar en el PSG. Aficionada parisina en los exteriores del Parque de los Príncipes. Neymar

El sábado no pudo ser mejor para los parisinos, pues además de presentar a Neymar ante más de 50 mil hinchas, el PSG logró quedarse con la victoria ante el Amiens por la primera fecha de la Ligue 1 de Francia.