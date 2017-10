Era la comidilla de todos los días. Neymar y Cavani o Cavani y Neymar. Ambos delanteros habían tenido su problema luego del ‘Penalty Gate’ en la Ligue 1. Incluso se había dicho que Al Khelaifi le había ofrecido un millón de euros al delantero uruguayo para que le dejara al brasileño la opción de patear desde los 12 pasos. El tema no prosperó, los jugadores intentaron amistarlos, tampoco pudo pasar y fueron los mismos jugadores los que decretaron la paz y decidieron que vayan rotando en las ejecuciones del PSG en el transcurso de la temporada. Ahora, y como se ha publicado en YouTube, un video se ha convertido en viral.



¿De qué se trata? En la goleada del PSG sobre el Bayern Munich, partido que le costó el puesto al técnico italiano Carlo Ancelotti, Neymar y Cavani se dieron un abrazo luego del gol del uruguayo. No obstante, hasta la fecha no se había puesto en evidencia el gesto que hizo Thiago Silva frente a todos los asistentes al Parque de los Príncipes. ¿De qué se trató? Un aplauso del brasileño luego del abrazo de ambos delanteros del PSG.



El PSG del millonario tridente formado por el francés Kylian Mbappé, el uruguayo Cavani y el brasileño Neymar comienza a amortizarse: es el equipo entre las grandes Ligas europeas con mejor media goleadora, 3,36 goles.



Disputadas ocho jornadas, el PSG lidera cómodamente la tabla de puntos y de goles. Ha sumado 27 en apenas 8 encuentros disputados. Seis de ellos, los marcó el sábado ante el Girondins de Burdeos (6-2).



A esos 27 goles, se suman otros diez: los ocho anotados en dos partidos de Liga de Campeones (0-5 ante el Celtic de Glasgow y 3-0 ante el Bayern de Múnich) y otros dos firmados en la final de la Supercopa francesa ante el Mónaco (2-1). Casi un 60 % corresponde al tridente.



En total, el PSG del entrenador español Unai Emery marca de media 3,36 anotaciones por encuentro en todas las competiciones.



Perú vs. Argentina: trabajos en La Bombonera empezaron apenas terminó partido de Boca Juniors. (Video: SportsCenter)