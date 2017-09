¿Quién lanzará los penales en el PSG: Edinson Cavani o Neymar? Su entrenador ha decidido... no decir quién se encargará de patearlos, en momentos en los que el club francés hace frente a la primera crisis entre sus estrellas tras la llegada del brasileño en agosto por 222 millones de euros.



A primera vista, el motivo de la discordia, en lo ocurrido el pasado domingo contra le Lyon, entre 'El Matador' y 'Ney' podría parecer banal, pero en un fútbol profesional obsesionado con las estadísticas individuales, no lo es.



En conferencia de prensa este jueves, Unai Emery confirmó entre líneas que hubo un enfrentamiento entre ambos jugadores.



"Justo después del partido existe un estado emocional muy fuerte y puede haber conversaciones, que se pueden llamar disputas, pero que son normales y que se producen prácticamente después de todos los partidos, en un sentido u otro", dijo el técnico español.



"Pero eso no rompe la armonía, el buen ambiente que hay en el equipo. Al final, lo que tenemos que hacer es buscar permanentemente el bien común, siempre con un buen ambiente en el vestuario", matizó.



El diario L'Equipe reveló que el brasileño Dani Alves tuvo la iniciativa de organizar el miércoles una cena con toda la plantilla para rebajar tensiones y en la que ambos jugadores se hablaron.



Curiosamente, la cena partió de Alves, que también estuvo implicado en el pique entre Neymar y Cavani, ya que antes del famoso penal, hubo otra jugada, un golpe franco en el que arrebató la pelota al uruguayo y se la dio a su compatriota para que la lanzase el brasileño.



"Me gusta mucho que los jugadores, todos juntos, coman o cenen. Cuando llegan nuevos jugadores quieren hacer una cena y estoy contento, eso es bueno para todos, que estén juntos no únicamente en los entrenamientos, en concentraciones o en el partidos, sino también fuera", opinó el entrenador vasco.



Fuente: EFE

