Mientras Neymar y Edinson Cavani discutían por cuál de los dos iba a cobrar un par de faltas en PSG ante Olympique Lyon, Kylian Mbappé se mantuvo al margen el último domingo. Solo se dedicó a observar y no entrometerse en el duelo de egos entre el brasilero y uruguayo. Aunque eso fue hasta este martes, fecha en la que el ex AS Mónaco se pronunció al respecto.

El atacante de la Selección de Francia fue consultado sobre la situación de sus dos compañeros de equipo. Trató de poner paños fríos al asunto para que en el futuro no exista ningún problema.

"Falló el penal (Cavani), pero a veces la pelota entra y en otras no. Lo vi algo frustrado. Es un gran jugador, así que estoy seguro que marcará muchos goles", sostuvo Cavani.

Además, fue le preguntaron sobre si es que entraría en la disputa por cobrar un penal en el elenco parisino. "La verdad que no, eso da problemas", añadió entre risas el joven delantero galo en declaraciones que recoge el diario As.