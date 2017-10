En las últimas semanas, Edinson Cavani y Neymar se llevaron todas las cámaras en la liga francesa y en la Champions League. Todo por tener un conflicto a la hora de cobrar ciertas faltas como penales. No obstante, el popular 'Matador' trató de bajar las revoluciones a todo lo que se dice de ambos.

Este martes, ya en la concentración de la Selección de Uruguay en Caracas para el partido ante Venezuela por Eliminatorias, al delantero charrúa le consultaron por su situación con el brasilero.

"Esas son cosas que pasan en el fútbol. Algunas de estas se hacen muy grandes y todos son muy conscientes de lo que son. La verdad que todo está tranquilo", fue lo que Cavani respecto a lo que pasó con Neymar en el PSG.

De otro lado, ya en el ámbito del partido ante la 'Vinotinto' con su país, sostuvo que por más que el rival de turno no tenga chances de no ir al Mundial, este no se la pondrá nada fácil para sacar los tres puntos como visitante.

"El ritmo en el que ellos juegan ahora es totalmente distinto. El equipo de sus últimos meses está renovado, aunque siempre hay que pensar lo que nosotros vamos a hacer en el campo", añadió.