Neymar criticó duramente a los directivos del Barcelona: "No tienen que estar ahí".

Rompió su silencio. Luego de la gran exhibición que ofreció en el Parque de los Príncipes, Neymar fue consultado por la prensa francesa sobre su salida del Barcelona. El brasileño no dudó en criticar duramente a los directivos y afirmar que el club "merece mucho más".

"No tengo nada que decir sobre la directiva del Barcelona. Para mí… Bueno, de hecho tengo algo que decir: que estoy muy triste con ellos. Pasé cuatro años allí y fui muy feliz. Empecé feliz, me quedé los cuatro años feliz y salí feliz. Pero con ellos, no. Para mí, no son gente que tiene que estar ahí. El Barça merece mucho más, y toda la gente lo sabe", dijo 'Ney'.

También hubo tiempo para referirse a la derrota de los azulgranas en la Supercopa de España frente al Real Madrid.



"Ver a mis ex compañeros tristes, claro que me deja triste también, porque ahí dejé a muchos amigos. Espero que las cosas mejoren para el Barça. Que vuelvan a hacer un equipo que pueda competir con los demás", agregó el delantero brasileño.

Neymar lució imparable el domingo, durante el debut en su nueva casa, al anotar dos goles e incidir en los otros cuatro con los que el PSG apabulló 6-2 al Toulouse para trepar a la punta en la Ligue 1.



El astro, quien había tenido ya una actuación formidable, se guardó lo mejor para el final. El público en el Parque de los Príncipes se puso de pie para aclamar la brillante jugada individual en los descuentos.



Neymar prodigó gambetas para abrirse paso en medio de un bosque de rivales. Cambió de dirección súbitamente y llevó el balón de un pie a otro en un ballet pletórico de talento y equilibrio, antes de definir con toda serenidad, como si se estuviera en un entrenamiento.



En medio de los aplausos, incluso los jugadores del Toulouse se acercaron al brasileño para estrecharle la mano.