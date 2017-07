Durante toda la semana, el tema que ha ocupado las portadas de los medios más importantes en el mundo ha sido el fichaje de Neymar por el PSG. Se ha escrito mucho sobre esto y su partida parecía inminente, sin embargo, una foto en Twitter tira todo por la borda.

Se trata de una imagen del crack brasileño y Gerard Piqué en Twitter que lleva por leyenda dos palabras simples, pero que para todos los hinchas del FC Barcelona significan mucho. "Se queda", reza la foto que ya es un viral.

Aunque no se trata de un comunicado oficial, el central del Barcelona ha hecho entender que Neymar ha desistido de todas sus intenciones de irse a la Ligue 1. No importa lo que le paguen o prometan, el ex Santos quiere seguir siendo azulgrana.

Como era de esperarse, las reacciones de los hinchas del FC Barcelona no se hicieron esperar. La felicidad por saber que Neymar iba a seguir en el equipo por varias temporadas más era indescriptible.



