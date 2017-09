Neymar protagonizó dos momentos de tensión con Edinson Cavani el pasado domingo con PSG frente al Olympique Lyon. El primero se dio a los 57'. Dani Alves tomó la pelota para cobrar una falta, el charrúa se la pidió, pero este terminó dándosela a su ex compañero en Barcelona.

El segundo fue a los 79' para cobrar un penal. El popular 'Matador' - como se le conoce en Uruguay - iba a cobrar el tiro, aunque 'Ney' se le acercó para hablar con él y persuadirlo para que se lo dé. Esto no pasó y falló la ocasión. Pese a esto, trató de poner paños fríos con declaraciones luego del cotejo.

"No sé por qué se están hablando este tipo de historias. Son cosas normales. Mi hermano me ha dicho que la gente habla que Cavani no le había dejado patear el penal a Neymar. Que hay problemas", dijo el uruguayo al programa 'Gol de medianoche'.

Asimismo, descartó que tenga algún problema con su nuevo compañero, por el que PSG pagó 222 millones de euros al 'Barza'. "No hay nada. Todos tenemos la voluntad que se pueda adaptar lo mejor posible. Creo que lo está haciendo rápido", añadió.

De otro lado, el cuadro parisino ya prepara lo que será un nuevo cotejo por el campeonato local. Será este sábado frente al Montpellier en condición de visitante.