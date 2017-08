"La vida de un futbolista está llena de desafíos". Así empezó Neymar su mensaje de despedida a todo Barcelona. Con un emotivo video a través de su cuenta oficial en Instagram, el delantero le dijo adiós al Camp Nou y se dio una bienvenida al PSG, su nuevo equipo a partir de la próxima temporada.

En esa red social, el atacante brasilero hizo un repaso de sus cuatro años con la camiseta azulgrana. Recordó los malos y buenos momentos que pasó en Cataluña.

"Llegué a Catalunya (Barcelona) a los 21 años, lleno de desafíos. Recuerdo mis primeros días en el club, compartiendo el vestuario con ídolos como Messi, Valdés, Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, Busquets y otros con la expectativa de jugar en un club que es "més que un club", indicó Neymar.

Además, en el texto no se guardó elogios para Lionel Messi, a quien ve como el mejor jugador del mundo. "Tuve el honor de actuar con el mayor atleta que he visto en mi vida y estoy seguro que no veré a otro mejor (...)", añadió.

También sostuvo que "le ha dado la contra a su padre", dando a entender que este le habría pedido que se quede en Barcelona y no vaya a París.

