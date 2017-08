Neymar llegó al PSG para esta nueva temporada con una misión personal: convertirse en el mejor jugador del mundo y ganar el Balón de Oro. Si bien es cierto que espera ganar títulos como la Champions League con su nuevo club, aguarda mirar por encima Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Este domingo, el delantero brasilero jugó su segundo partido con la camiseta parisina y volvió a destacar. Marcó uno de los goles de su equipo en la tercera fecha de la Ligue 1.

El tanto de Neymar en este cotejo se dio luego de remate de Rabiot. El portero dio rebote al tiro del francés y es así que el brasilero solo tuvo que poner el pie derecho para sumar su segundo gol en la temporada.



Tanta fue la algarabía del ex Santos y Barcelona que cogió el balón y se puso a bailar con él. No cabe duda que trae no solo buen fútbol al PSG, sino también fiesta.