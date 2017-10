Dispara fuerte. Así como revienta las redes, también lo hace con declaraciones que han dado mucho que hablar en Europa. Edinson Cavani tiene todo arreglado con Neymar, pero eso ni significa que las cosas sean las mejores. El delantero del PSG prácticamente ha señalado que el brasileño no es su amigo, que Verratti es el mejor del mundo con el que ha jugado, y ha dejado al criterio de las personas el incidente que pasó en el ‘Penalty Gate’.



“Sinceramente para mí jugar con grandes jugadores es un placer. Y como ya he dicho, soy muy realista y sé que en el fútbol no tienes que ser amigo de todo el mundo. Tienes que ser profesional y lo primero es respetar a los compañeros en el campo, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Partiendo de esta base puedes ser amigo o no. Puedes llevarte bien o no”, señaló el uruguayo al respecto del tema con Neymar.



Ya con referencia a lo que pasó exactamente en el momento del disparo desde los 12 pasos, Cavani fue tajante sobre el tema. “Eso queda a criterio de todos ustedes que ven fútbol hace muchos años. Hablé con él, charlé y le dije lo que pensaba. Pero son cosas que quedan en el vestuario. No voy a salir a contar lo que hablamos. Que quede a criterio del que mira el fútbol. Lo único que deseo es que cada jugador que llegue a mi equipo lo haga con la intención de luchar por objetivos grupales. Lo otro, lo individual vendrá solo”, finalizó.



Cavani llegó a su Selección al Mundial de Rusia y ahora se concentra con su club para una fecha de la Ligue 1. PSG enfrenta al sábado al Dijon en donde tanto Cavani y Neymar volverán a encontrarse luego de la fecha doble de las Eliminatorias para Rusia.



La historia de la abuela que fingió un desmayo en la clasificación de Panamá (Video: YouTube)