La llegada de Neymar ha revolucionado el fútbol en Francia. Su sola presencia hace más interesante a la liga francesa como el hecho de que los fanáticos asistan al Parque de los Príncipes. No es un veterano Ibrahimovic, sino alguien que podría ganar el Balón de Oro al final de la temporada. Tras estampar su firma con el cuadro parisinos, los mandamases han tomado ciertas medidas para garantizar la seguridad del futbolista como la calma de sus compañeros de juego. La institución como el jugador es muy importante para el equipo.



De acuerdo a un agente de seguridad en declaraciones a ‘Le Parisien’, el club ha redoblado la seguridad en el centro de entrenamiento, así como ha dispuesto solo un agente personal para que vaya a todos lados con ‘Ney’. El brasileño vive por mientras en un hotel del octavo distrito de Brasil y solo habla con sus compatriotas Marquinhos, Dani Alves, Thiago Silva y demás dado que aún no aprende el idioma. No es que pretenda alejarse del resto, sino que por el momento no los entiende.



A la espera del Certificado de Transferencia Internacional, el posible debut de Neymar con el París Saint-Germain el domingo ante el Guingamp marca la segunda jornada del campeonato francés, que se abre el viernes con dos partidos, Niza-Troyes y Rennes-Lyon.



Inmerso en la rutina de su nuevo club, que no desaprovecha oportunidad para mostrar la calidad del brasileño en los entrenamientos con vídeos en las redes sociales, a Neymar solo le frenan las trabas burocráticas para debutar en la Ligue 1.



"El traspaso se ha completado, por lo que no debería tardar. La federación (francesa) está en contacto con la española y no hay razón para que el suspense continúe. Son operaciones complicadas, pero no hay ningún documento que falle", señaló el presidente de la Federación Francesa de Fútbol Noel Le Graet al diario deportivo L'Equipe.



Neymar firmó un contrato con PSG para las próximas cinco temporadas. (YouTube)