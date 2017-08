Neymar: pase teledirigido del brasileño para un golazo de chilena de Kurzawa [VIDEO]

Neymar reactivó al París Saint Germain ante el Toulouse (6-2), que complicó más de lo previsto al conjunto de Unai Emery, y lideró la remontada que propició su tercer triunfo y el liderato, en el debut del brasileño en el Parque de los Príncipes.



Fue una jornada plagada de emociones para el exjugador del Barcelona, recibido como un auténtico ídolo por una afición que abarrotó el estadio parisino. Es un reclamo el brasileño para los seguidores del Paris Saint Germain, que acogieron al fichaje más caro en la historia del fútbol con una pasión desaforada.



Neymar cumplió las expectativas. Responde a lo que espera el seguidor. Participó en cuatro de los seis goles de su equipo en una partido en el que le invadieron las emociones. Marcó dos de ellos. El brasileño, que lleva tres tantos en dos partidos, se mostró enormemente afectado por el minuto de silencio que se guardó en el estadio de París en memoria por las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils.



El público, que aguardaba con impaciencia el estreno de su nuevo ídolo, se volcó con Neymar, que asumió la responsabilidad en la victoria del equipo de Emery.



Y eso que tuvo que navegar contracorriente el PSG, que a los 18 minutos se topó con un gol en contra. Un pase de Kelvin Amian Adou fue aprovechado por Max Gradel para batir a Alphonse Areola y poner por delante al Toulouse.



Neymar enmendó el panorama con dos apariciones pasada la media hora. Primero al anotar el empate. Aprovechó el atacante un rechace del meta visitante a un disparo de Adrien Rabiot para llevar la pelota a la red.



Cuatro minutos después, los papeles se cambiaron. Rabiot combinó con Neymar y el francés disparó desde dieciocho metros que superó al meta Alban Lafont.



El choque, al antojo del París Saint Germain, decayó en ritmo aunque el cuadro local nunca perdió el control.



Se agitó de nuevo el partido a veinte minutos del final, con la expulsión del italiano Marco Verratti. El PSG se quedó con diez jugadores pero no le afectó.



De hecho, poco después, una entrada de Andy Delort a Neymar supuso el tercero del combinado parisino. El uruguayo Edinson Cavani no falló desde los once metros.



El Toulouse se metió de nuevo en el partido en el 78, cuando Christopher Jullien cabeceó un córner fuera del alcance de Areola aunque el cuadro de Emery evitó que su rival renaciera. Ángel Di Maria dio la pelota al argentino Javier Pastore, que envió un gran disparo desde fuera del área para poner el cuarto. Después, Layvin Kurzawa, tras un saque de esquina, hizo el quinto.



Neymar dejó lo mejor para el final, ya en el tiempo añadido. Una carrera, una acción individual dentro del área y el sexto gol para realzar la pasión de la grada y asentar al Paris Saint Germain en la cima de la tabla de Francia.



Fuente: EFE

