El problema vino desde que el presidente Al-Khelaifi se le poder absoluto a Neymar. Los jugadores que habían logrado tantos títulos en el equipo no estaban contentos y se sentían como “moneda de intercambio” luego de que el mandamás árabe les comunicaba que podían ser traspasados luego que se pagara 222 millones de euros. Ángel Di Maria, Marquinhos, Matuidi (que finalmente se fue a la Juventus) y muchos más se encontraban en la lista, por lo que la llegada de ‘Ney’ – encima con esos aires – no cayó bien en la plantilla, que no ha aguantado que el brasileño se pusiera en el camino en el disparo de 12 pasos.



De acuerdo a la publicación de este lunes del diario ‘El País’, dos brasileños se encuentran incómodos con Neymar pese a que sos compatriotas y compañeros de selección. Marquinhos y Lucas Moura andan distanciados con exBarcelona, mientras que Dani Alves – amigo del jugador en el Barza – es quien de reunir de nuevo a todos los jugadores.



Como menciona el medio español, la cena del lateral derecho en un restaurante del distrito XVI de París fue un intento y que más bien parecía un funeral que un momento de compenetración entre los jugadores. Neymar, pese al papel que tiene en el equipo, debe hacer para volver a reunirse con todos sus compañeros en el PSG.



Luego que se brindara este información en Europa, PSG desmintió todo ello a través de Twitter. Lo hizo a través de la cuenta oficial del diario 'Le Parisien'.



Sólo fue un susto: Yoshimar Yotun fue atendido tras duro pisotón en los dedos de la mano