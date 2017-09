Neymar provoca la euforia en el mundo: el PSG lucra con 75% más en venta de camisetas

Mucho se ha hablado del fichaje de Neymar al PSG. Hasta se ha dicho que su traspaso era una estrategia para marketing para que la ciudad de gane la realización de los Juegos Olímpicos. No obstante, hasta ahora solo podemos hablar de la intención de los parisinos de tener a uno de los mejores jugadores del mundo en busca de ganar la Champions League’. ‘Ney’ brilla en el campo con la camiseta azul del PSG y también lo hace fuera de las canchas. Miles de fanáticos alborotan las tiendas en la busca de su camiseta y ha logrado este particular registro.



Según contó la periodista de Esporte Interativo Isabel Pagliari, la llegada de Neymar ha desatado una auténtica locura entre los aficionados del PSG, que están comprando su camiseta en masa. A las cifras también contribuye el fichaje de Mbappé, pero especialmente la llegada del crack brasileño ha desatado la locura, que se sitúa, de largo, en lo más alto de la lista de camisetas más vendidas.



Según datos de BFM Sport, el PSG ha aumentado su venta de camisetas un 75% en comparación al mismo período de la temporada pasada, y el dato de Neymar impresiona: en los últimos 30 días, se han vendido 120.000 zamarras del crack brasileño, lo que está provocando cierta preocupación en los patrocinadores, que creen que no podrían suministrar nuevas elásticas con el ’10’ a las tiendas oficiales del club hasta el mes de noviembre.



¿Qué comparten Neymar y Kylian Mbappé, los dos fichajes estrellas del PSG? Ambos están entre los herederos de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el trono del fútbol mundial y además utilizan botas Nike, la marca estadounidense que podría tener que renegociar su contrato con el club francés.



"Hay una verdadera inversión de Nike en el PSG, y es algo que cada vez será más reseñable, las grandes marcas del deporte se concentrarán al máximo en las grandes ciudades de los grandes países", señala a la AFP David Richard, analista en Francia para el grupo NPD.



¿En qué otra ciudad la estrella del equipo, Neymar, podría posar sobre el techo del estadio contemplando, mientras el sol se levanta, un monumento tan conocido como la Torre Eiffel? ¿Y Mbappé, a sus 18 años, tener un retrato XXL en los edificios sociales de Bondy, su ciudad natal, en las afueras de París?



Londres (Chelsea, Tottenham, Arsenal...) y Madrid (Real y Atlético) cuentan con más de un club del máximo nivel y los otros grandes del deporte rey, como el Bayern Múnich, City y United en Mánchester o Barcelona, están en ciudades con menos tirón turístico que París.



