Los aficionados del Barcelona continúan manifestando su malestar tras la salida de Neymar rumbo al PSG, donde fue presentado en el Parque de los Príncipes este sábado, en la victoria del cuadro parisino ante el Amiens por la primera fecha de la Ligue 1 de Francia.

Dani Alves: "Neymar me convenció para fichar por el PSG"

Mientras que el delantero brasileño ha decidido no responder las duras y diversas críticas por parte de hinchas azulgranas, él que sí decidió salir al frente fue su compatriota y ahora compañero de equipo, Dani Alves. El lateral respondió a un aficionado culé que lo llamó a él y a 'Ney' "basuras".

"De pequeño me enseñaron a tirar la basura al cubo; así que lo ponemos en práctica con estos 2", dice el mensaje del aficionado, donde etiqueta tanto a Alves como a Neymar, y que acompañó con un video en el que se ve cómo echa a un depósito dos posavasos de los brasileños.



El lateral no tardó en responder y contestó: "También te quiero nanuuu!".



Desde luego, el aficionado no perdió la oportunidad para replicar y le dijo: "Anda tú!!! Que dice que tb me quiere!! Pues no tengo billetes para ti!!! Lo siento nanu!!!Eso sí: sentimiento me sobra figura!!".