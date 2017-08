La verdad de Neymar al PSG fue relevándose con el pasar de los días. El padre del futbolista contó las razones de por qué su hijo terminó marchándose del Barcelona y ahora también se cuenta de cómo Dani Alves fue convenciendo al crack de cambiar de equipo desde que se vieron en la boda de Lionel Messi. El lateral derecho no ha mentido. No se sentía a gusto con su contrato en la Juventus, terminó aceptando la propuesta del jeque Al-Khelaifi y luego fue a persuadir a su amigo y compañero de la Selección de que fuera al PSG.



Y el tema no ha quedado. De acuerdo a medios europeos, Dani Alves también tiene la misión de convencer a Paulo Dybala. El delantero argentino – se comenta – que no se siente a gusto en el cuadro turinés por las pocas opciones de gol que tiene y porque “siente que no está exprimido y que el estilo le condiciona”, como menciona este lunes el diario Marca.



No obstante, Dybala tendrá que esperar una temporada más al mando de Massimiliano Allegri para luego ver si el PSG tiene la opción de ficharlo. Unai Emery habría aprobado su contratación, por lo que llegaría a ser un ataque conformado por Neymar, Cavani y Dybala.



PSG haría caja con las ventas de Di María, Pastore y Aurier, el lateral derecho que no ha podido irse esta temporada al Manchester United por problemas judiciales que tiene en el Reino Unido a causa de un partido de la temporada de la Champions League.



Estas fueron las primeras palabras de Neymar como jugador del PSG. (Getty / YouTube)