Y las comparaciones continuarán. El traspaso de Neymar al PSG sigue despertando polémica, sobre todo por parte de los hinchas del Barcelona, a quienes no les ha gustado para nada la forma como el brasileño se marchó del Camp Nou. Algunos, incluso, comparan su salida con la de Luis Figo, quien, en el año 2000, se marchó al Real Madrid.

Durante su presentación en el PSG, 'Ney' fue consultado sobre esta comparación con el ex crack de la Selección de Portugal. El brasileño supo salir bien parado y respondió con soltura sobre sus motivos para dejar el cuadro culé. Aunque antes de esbozar su respuesta, ya la expresión de su rostro lo había dicho todo.



Neymar Neymar en la conferencia de prensa en su presentación con el PSG. Neymar

Neymar se tomó unos segundos, respiró y respondió: "Yo no he hecho nada malo. Es difícil responder esa pregunta. Estoy triste de que los aficionados del Barcelona piensen eso. Nunca he faltado el respeto a los aficionados", aseguró el brasileño.

Luego agregó: "Yo creo que cualquier jugador debería poder quedarse o irse del club. Nadie te obliga a estar en un club. Si te quieres ir, te vas. Cuando tú crees que es momento de irse, creo que tienes derecho a hacerlo".



Finalmente, Neymar agradeció a los hinchas del Barcelona, a la institución y a sus ex compañeros, por los buenos momentos que pasó durante estas cuatro temporadas en las que defendió a los azulgranas.