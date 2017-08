El padre de Neymar se despachó como quiso sobre la directiva del Barcelona, en declaraciones a la Cadena COPE, y aseguró que la entidad azulgrana se negó a pagarle una prima de 26 millones de euros que había acordada tras la renovación del contrato del jugador.

"Si ellos no respetan lo que hablan, yo tampoco voy a respetar lo que escriben. Yo estaba del lado del Barcelona, intentando convencer a Neymar para que se quedara, pero con la actitud que tomó la directiva cambié de opinión", aseguró.



Agregó que "el Barça tiene que hacer lo que crea, pero sé lo que hablamos y puedo mirar a los ojos de cada uno. Sé lo que nos dijimos".



Sin embargo, Josep Vives, portavoz de la junta directiva del Barcelona, aclaró que "había tres condiciones" para que el padre cobre la prima de renovación, y que ninguna se cumplió.



Éstas eran "que el jugador no hubiese negociado su salida del club durante el mes anterior al cobro, que manifestara su voluntad de cumplir el contrato y que no pagaríamos la prima antes del 1 de septiembre, para asegurarnos de que la ventana de fichajes estuviera cerrada", detalló Vives en un comunicado.

Una nueva etapa. Por otro lado, el padre de Neymar manifestó que su hijo se encuentra feliz con el nuevo reto que significa en su carrera el PSG.



"Es un gran desafío el que ha elegido y hay que apoyarle. Ha salido del Barça por la puerta grande. Cuando volvió de China tomó la decisión", apuntó.

Lionel Messi. Finalmente, el representante del nuevo fichaje parisino, habló de la relación de su hijo con Lionel Messi: "El Barcelona tiene protagonista y siempre será el mismo: Messi. Además, es el ídolo de Neymar, le tiene amor y respeto. No quiere ser su sustituto", concluyó.