El capitán del París Saint-Germain, Thiago Silva, dijo sobre el eventual fichaje de su compatriota Neymar que "todos" hablarían "después del partido" de la Supercopa de Francia contra el Mónaco, el sábado en Tánger.



"Debemos esperar al partido de mañana (sábado) y después creo que todos van a hablar mucho de eso", declaró el defensa central en conferencia de prensa.

"Sé que es importante porque he jugado con él en la selección. Pero no es el momento adecuado para hablar de eso, tenemos un partido mañana y después del partido se podrá hablar de ello, pero no ahora", añadió.

"Hablo con Neymar con normalidad. Mi opinión todo el mundo la sabe. Es mi amigo, hace siete años que jugamos juntos en la selección. Tenemos una relación muy abierta. Es el momento de que decida", señaló.

Según la prensa, el París Saint-Germain estaría dispuesto a contratar a Neymar e incluso pagar al Barcelona la cláusula de rescisión de 222 millones de euros. El atacante brasileño no ha hablado sobre ello pese a la oleada de rumores e informaciones al respecto.



En la misma conferencia de prensa en Marruecos habló el entrenador español Unai Emery, que rechazó responder cuestiones sobre el asunto de Neymar: "No es una pregunta para mí o para el equipo ahora. Para mí, los mejores jugadores del mundo están en nuestro vestuario".



"Vamos a comenzar la temporada mañana (sábado) y luego el campeonato la próxima semana. El mercado termina el 31 de agosto. Muchos equipos comienzan la temporada y tendrán quizás un equipo muy diferente cuando el mercado termine. Estoy concentrado en mañana (sábado), eso es todo por ahora. Pienso en el trabajo, en cómo superar a un gran equipo como es el Mónaco", añadió el entrenador vasco de los parisinos. AFP.