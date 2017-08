Los hinchas del PSG saltan de felicidad al ya tener a Neymar como uno de sus flamantes fichajes para la próxima temporada. Fueron 222 millones de euros los que pagaron al Barcelona por el brasilero. Los que no están contentos son sus rivales en Francia, quienes se la tienen jurada.

Jordan Ikoko, jugador del Guingamp, sostuvo que a través de Twitter es incitado para que, en un hipotético choque con el ex 'Barza', lo lesione de gravedad.

"La gente me pide que le haga daño, pero yo no soy así. Todo se queda en fútbol. Seré agresivo si lo tengo al frente, aunque no con intención de herirlo", dijo Ikoko sobre Neymar en entrevista que tuvo con el diario L'Equipe.

Jordan Ikoko tendría al frente a Neymar en partido entre Guingamp y PSG. (Getty Images)

Además, sostuvo que sería una decepción para él si es que la estrella de la Selección de Brasil no recibe el permiso para enfrentarlo este domingo. "Siempre lo he visto en Barcelona", añadió.

Como se recuerda, PSG enfrentará este fin de semana al Guimgamp, club de Ikoko, por la segunda fecha de la Ligue 1. 'Ney' aún no tiene el transfer para hacer su debut con el elenco parisino.