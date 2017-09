PSG dio un golpe en la escena europea al ganar 3-0 al Bayern Munich con una exhibición de su trío atacante, formado por Neymar, Edinson Cavani y Kylian Mbappé, este miércoles en el Parque de los Príncipes por la fecha 2 de la Champions League.



Dani Alves (2'), Cavani (31') y Neymar (63') marcaron los goles en una velada en la que Mbappé, el prodigio francés de 18 años, hizo honor a la fama que le precede con un festival de regates y verticalidad. Las jugadas del segundo y el tercer tanto llevaron su firma.



Con este triunfo, PSG encarrila su camino hacia los octavos al doblegar a su gran rival del grupo B. Cuenta con 6 puntos, mientras que Bayern se queda con 3, los mismos que Celtic que ganó 3-0 en la cancha del Anderlecht, que todavía no ha logrado sumar.



Ahora, los parisinos preparan su partido de este sábado por el torneo local. Recibirá al siempre complicado Bordeaux a las 10:00 a.m. (hora peruana).



