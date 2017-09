PSG aún busca jugadores para esta temporada. No conforme con el fichaje de Neymar y Kylian Mbappé, también se encuentra en busca de Wendel, brasileño de 20 años del Fluminense. Según Globoesporte, el cuadro parisino tendría 'atado' al jugador, mediocentro milita en el Fluminense, por 10 millones de euros más un bonus de un millón para incorporar al joven futbolista para el mercado de invierno en Europa. PSG sigue cazando talentos.



Los tres agentes del jugador, Carlos Henrique Brasil, Fred Moraes e Giuliano Bertolucci, han estado en París en los últimos días cerrando el traspaso del diestro. El fichaje está prácticamente cerrado y Wendel se quedaría en el equipo carioca hasta diciembre.



Según la prensa francesa, Wendel, centrocampista del Fluminense, ya está prácticamente al mando de Unai Emery. A falta de pocos detalles, el carioca será el nuevo compañero de sus compatriotas como Neymar, Thiago Silva, Marquinhos y Dani Alves.



De esta manera, PSG, que aún no resuelve el tema del ‘Fair Play’ financiero de la FIFA, piensa en tener un equipo más competitivo para esta temporada, mientras que sus rivales no se han reforzado de la mejor manera, como es el caso del Barcelona y Real Madrid en Europa.



Así fue el golazo de Ivan Perisic frente al SPAL en la Serie A. (Getty / YouTube)