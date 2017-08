PSG quiere tirar la casa por la venta. Tras los 222 millones gastados por Neymar y los intereses por Kylian Mbappé y Fabinho, ahora los parisinos estarían cerrando la contratación de Pepe Reina. El golero español, en la actualidad en el Napoli, podría ser el nuevo fichaje del jeque árabe Al-Khelaifi a cambio de siete millones de euros. Y es que no conforme con Areola y Trapp, los parisinos quieren a un golero que compita con ellos.



Al golero español le ofrecerían también un sueldo irrechazable de tres millones y medio de eurosanuales, cuando, según medios españoles, él mismo portero le pedía dos y medio al Nápoles para renovar su actual vínculo. Imposible de rechazar.



De Laurentiis, presidente del club italiano, no accedió a las pretensiones de los representantes del portero, de treinta y cuatro años, que ha entrado en su último año de contrato. Y ante ello, la oferta del PSG podría ser bastante interesante para ambos.



Recientemente, a Reina ya le llegaron cantos de sirena de la Premier League, publicándose el interés de Pep Guardiola por llevarlo al Manchester City. Ambos ya habían coincidido en el Bayern de Múnich, pero la finalmente la operación no se llevó a cabo por la llegada de Ederson al Etihad y la permanencia de Claudio Bravo. ¿Qué pasará a tan solo unos días de que cierre el mercado de fichajes?





