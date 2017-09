La palabra de Thiago Silva es para escucharse. Compatriota de Neymar y compañero de Cavani desde hace temporadas, el defensa brasileño decidió por terminar el asunto del ‘Penalty Gate’, como comienzan a llamarle en Europa, luego de sus declaraciones a medios franceses. La solución es simple para él: el próximo penal lo pateará él y no Cavani ni Neymar.



Si bien es cierto es que sus declaraciones terminaron con una sonrisa, el tema parece haberse zanjado. Ni Cavani ni Neymar en la próxima. Será Thiago Silva u otro jugador. Como se había dicho unos días atrás, el delantero uruguayo será el encargado de patear desde los doce pasos, aunque no hay nada de malo un poco de humor de Thiago Silva. PSG empató su primer partido de la temporada y curiosamente no se encontraba Neymar por lesión.



Por lo que respecta a las secuelas del ‘Penaltygate’, como lo han bautizado medios franceses, Thiago Silva recalcó que “ellos (Neymar y Cavani) ya lo han arreglado, hemos hablado entre nosotros. Está todo arreglado”.



Montpellier fue el primer partido sin Neymar desde su fichaje. El brasileño no fue convocado para que se recuperara de un golpe en el pie derecho.



El resultado obliga a preguntarse si el PSG no empieza a tener dependencia de su estrella, omnipresente en el juego de ataque y autor de cuatro goles y de cuatro asistencias esta temporada en sus cinco primeros partidos. Por la primera vez este curso el equipo parisino no encontró el camino de las redes.



"Barcelona sin Messi es menos fuerte, como el Real Madrid sin Ronaldo", señaló el italiano Marco Verratti el sábado en Canal +. "No hay que crear una dependencia de Neymar, incluso siendo un jugador excepcional", añadió el defensa belga Thomas Meunier. ¿Cuál será el futuro del PSG?



Álvaro Morata dejó Real Madrid para ponerse la camiseta del Chelsea. (Getty / YouTube)