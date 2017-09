El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, hizo suyas las palabras del propietario del canal Globo TV que cifró en 85 millones de brasileños los que vieron por televisión la presentación de Neymar en el Parque de los Príncipes, este lunes en una entrevista al diario británico The Daily Telegraph.



"Hablé con el propietario de Globo TV en Brasil y me dijo: 'Adivine cuántas personas vieron por televisión la presentación de Neymar en Brasil'. Yo le contesté 'cinco millones'; él me dijo 'no'; yo dije '10 millones'; y me respondió 'no, ¡85 millones!'. Es increíble", declaró el dirigente catarí.



"Actualmente tenemos un gran problema que resolver y es que no tenemos suficientes camisetas" del PSG para vender, añadió Al-Khelaifi. "La semana pasada estuve en Estados Unidos y vi la camiseta del PSG por todos los sitios. Lo mismo pasa en Asia, América Latina y Oriente Medio", añadió.



El PSG pagó 222 millones de euros al Barcelona para fichar a Neymar, convirtiéndole en el futbolista más caro de la historia.



El equipo parisino pagó después al Mónaco 145 millones más otros 35 en variables por el traspaso de la joven estrella francesa Kylian Mbappé, por lo que la UEFA investiga al PSG si ha incumplido el 'Fair-play' financiero.



"Tenemos un año para cumplir los criterios del 'Fair-Play' financiero", recordó el presidente del París SG, Nasser Al-Khelaifi, este lunes en una entrevista publicada por el diario inglés The Daily Telegraph en la víspera del estreno del club francés en la Champions ante el Celtic de Glasgow.



"Tenemos hasta el 30 de junio de 2018", fecha del cierre del ejercicio actual para el PSG, recordó el presidente del club que está siendo investigado por la UEFA, organizadora de la Liga de Campeones, tras protagonizar los dos mayores fichajes de la historia: Neymar (222 millones) y Kylian Mbappé (180).



"Le digo a todo el mundo: calma y pensad en vuestros proyectos. Nosotros nos centramos en el nuestro", añadió el máximo dirigente del club parisino.



Al-Khelaifi declaró que "hemos trabajado muy duro en los últimos seis años para aumentar los ingresos del club y estos han aumentado de 90 millones de euros a unos 500 millones vía taquillaje, patrocinio, merchandising, los ingresos del día de partido y los derechos televisivos". Y señaló que el objetivo es incrementar estos ingresos en otro "20 a 40%".



El 'Fair-Play' financiero es una herramienta impuesta por la UEFA para evitar el despilfarro de los clubes y obliga a las entidades a no gastar más de lo que ingresa, aunque sea propiedad de un accionista riquísimo como Catar en el caso del PSG.



"Hay una presión por parte de otros clubes" a la UEFA para que sanciones al PSG, criticó Al-Khelaifi, quien dijo que no piensa "que la UEFA se deje presionar".



Fuente: AFP

