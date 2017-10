PSG vs. Dijon: se enfrentan este sábado en Stade Gaston-Gérard por la fecha 9 de la Ligue 1. A pesar de haber jugados partidos importantes con sus selecciones, Emery mandará desde el arranque a Neymar, Cavani y Mbappé, tridente que le ha dado muchas satisfacciones en el arranque de la temporada. Además, el español no podrá con Julian Draxler, quien presenta una lesión que lo marginará del mencionado encuentro. El partido empezará a las 10:00 a.m. (hora peruana) y será transmitido por ESPN 3. También puedes seguir el cotejo en la web de Depor.com.

Unai Emery quiere seguir en lo más alto de la tabla este sábado cuando visite al Dijon, en su objetivo de mantener la ventaja sobre su más cercano perseguidor Mónaco, quien no tiene margen de error.

PAÍS HORARIO Canal Perú 10:00 a.m. ESPN 3 Colombia 10:00 a.m. ESPN 3 Ecuador 10:00 a.m. ESPN 3 México 10:00 a.m. ESPN 2 Brasil 12:00 p.m. ESPN 3 Bolivia 11:00 a.m. ESPN 3 Chile 11:00 a.m. ESPN 3 Argentina 12:00 p.m. ESPN 3 Uruguay 12:00 p.m. ESPN 3

Neymar, Kylian Mbappé y Edinson Cavani irán desde el vamos con el PSG, quien tiene como prioridad seguir haciéndose fuerte en la Champions League, torneo al que apunta luego de remecer el mercado con fichajes millonarios.

PSG sufrirá las ausencias de habituales titulares debido a lesiones. Draxler, Thiago Silva, Kurzawa, Verratti, Thiago Motta y Javier Pastore no podrán ser tomados en cuenta por Emery, quien tendrá que mover sus fichas, sobre todo, en la medular del campo.

Dijon, por su parte, no la pasa bien en la Ligue 1. Con apenas seis puntos, es uno de los candidatos a descender esta temporada. El equipo local no conoce la victoria hace cuatro fechas y usará una táctica defensiva para evitar que el PSG desempeñe su juego.

PSG vs. Dijon: alineaciones probables

Dijon: Reynet; Chafik, Bahamboula, Djilobodji, Rosier; Amalfitano, Marié, Xeka; Sliti, Saïd, Jeannot.



PSG: Areola; Dani Alves, Marquinhos, Kimpembe, Yuri; Rabiot, Nkunku, Di María; Neymar, Mbappé, Cavani.