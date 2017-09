PSG vs. Montpellier se enfrentan este sábado 23 de septiembre por la fecha 7 de la Ligue 1 de Francia. El partido se jugará en el Stade de la Mosson desde las 10:00 a.m. (hora peruana) y será transmitido por ESPN. Neymar, el fichaje más caro de la historia a cambio de 222 millones de euros procedente del Barcelona, no estará disponible para este choque debido a una lesión en el pie derecho y podría reaparecer la próxima semana en la Champions League.

La estrella brasileña no fue incluido en la convocatoria de su equipo para el desplazamiento a Montpellier, confirmó el club de la capital francesa a través de las redes sociales, después de que varios medios lo adelantaran este viernes.

En su cuenta Snapchat, Neymar, que en los últimos días protagonizó una polémica con Edinson Cavani por su rivalidad para lanzar los penales, publicó una foto suya con un vendaje en su pie derecho, deseando un feliz cumpleaños a su compatriota y capitán Thiago Silva.

PSG vs. Montpellier: horarios del partido País Hora México 10:00 a.m. Perú 10:00 a.m. Colombia 10:00 a.m. Ecuador 10:00 a.m. Venezuela 11:00 a.m. Bolivia 11:00 a.m. Paraguay 11:00 a.m. Chile 12:00 p.m. Uruguay 12:00 p.m. Argentina 12:00 p.m. Brasil 12:00 p.m. España 5:00 p.m.

El elenco parisino, líder de la Ligue 1 con 18 puntos de 18 posibles y con la misma cantidad de diferencia de goles (+18), buscará mantenerse en los más alto de la tabla para dejar en el segundo lugar al AS Mónaco, que ganó al Lille de Marcelo Bielsa.

En seis fechas jugadas, el Montpellier ha ganado dos veces, ha empatado una vez y ha perdido en tres ocasiones, resultados que lo han llevado a ocupar la duodécima casilla con apenas siete puntos.

PSG vs. Montepellier: probables alineaciones

PSG: Areola, Meunier-Marquinhos, Kimpembe-Yuri, Verratti, Rabiot, Lo Celso, Mbappé, Draxler y Cavani.

Montpellier: Lecomte, Aguilar, Mukiele, Pedro Mendes, Hilton, Roussillon, Sambia, Lasne, Skhiri, Sessègnon, Ninga

