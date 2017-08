PSG enfrenta este domingo a Toulouse por la fecha tres de la Ligue 1 en el Parque de los Príncipes. La hora del estreno de Neymar ante su público se acerca. Se espera que el recinto esté repleto para ver al astro brasileño.

País Horario Perú 14:00 p.m. México 14:00 p.m. Colombia 14:00 p.m. Ecuador 14:00 p.m. Chile 16:00 p.m. Argentina 16:00 p.m.

Sin embargo no será la primera ocasión en que el astro brasileño pise el césped del recinto parisino. Ya lo hizo en su presentación pública antes del partido de la primera fecha ante el Amiens (2-0), que no jugó al no estar cerrados los trámites administrativos de su fichaje.

La semana siguiente, en Guingamp, PSG goleó 3-0, destacó con un gol y una asistencia al uruguayo Edinson Cavani. Los parisinos esperan lograr un resultado aparecido ante Toulouse con su gente.

Ahora Neymar podrá emular a su compatriota Rai, uno de los mitos del PSG, que en su debut el 11 de septiembre de 1993 ante el Montpellier anotó el único gol del encuentro.

El brasileño ya sabe lo que es jugar en el Parque de los Príncipes. Lo hizo con el Barcelona en Liga de Campeones. En septiembre de 2014 y en abril de 2015.

En esta ocasión los 45.000 espectadores estarán apoyándole, y posiblemente le tributarán una espectacular ovación.

PSG vs. Toulouse: posibles alineaciones

PSG: Areola, Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa, Verratti, Motta, Rabiot, Di María, Cavani, Neymar

Toulouse: Lafont; Michelin, Amian, Jullien, Moubandje; Bodiger, Cahuzac, Machach, Durmaz; Delort, Toivonen