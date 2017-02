El AS Mónaco de Radamel Falcao visitará, este viernes, al Bastia por la fecha 26 de la Ligue 1. El partido, a disputarse en el estadio Armand Cesari, irá desde las 14:45 horas y será transmitido por ESPN 2.



Los dirigidos por Leonardo Jardim quieren mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones y, para eso, buscarán lograr una nueva victoria para impedir que el PSG -está a tres puntos- se acerque en la clasificación.



Bastia vs. AS Mónaco: horarios en el mundo

PAÍS HORARIO PERÚ 2:45 p.m. MÉXICO 1:45 p.m. ECUADOR 2:45 p.m. COLOMBIA 2:45 p.m. VENEZUELA 3:15 p.m. BOLIVIA 3:45 p.m. PARAGUAY 4:45 p.m. URUGUAY 4:45 p.m. ARGENTINA 4:45 p.m. CHILE 4:45 p.m. BRASIL 5:45 p.m.

Para eso tienen de su parte la muy buena dinámica goleadora que presenta el equipo. Falcao y compañía suman 75 tantos en 25 partidos disputados y son el equipo más goleador, con diferencia, del campeonato francés.

Más allá de los goles, el Mónaco no pierde un partido desde el ya lejano 18 de diciembre pasado. Aquel día, el Lyon se impuso por 1-3 en su visita al principado y, desde entonces, 11 partidos han pasado con diez victorias y un empate.

A pesar de tener los ojos puestos en este partido, Jardim mira de reojo el encuentro que lo enfrentará al Manchester City por la Champions League. No sería extraño, por lo tanto, una pequeña rotación de futbolistas para evitar lesiones musculares.

Del otro lado se encuentra el Bastia, penúltimo clasificado en la tabla de posiciones de la Ligue 1. Su última victoria se remonta al 17 de diciembre y buscarán, porque el fútbol es así de impredecible, una sorpresa ante el líder de la clasificación ¿Lo lograrán?



Bastia vs. AS Mónaco: posibles alineaciones



Bastia: Leca; Cioni, Rose, El Kaoutari, Djiku; N'Gando, Mostefa, Coulibaly; Oniangue, Diallo, Danic.



AS Mónaco: Subasic; Toure, Jemerson, Glik, Mendy; Silva, Moutinho, Fabinho, Lemar; Falcao, Mbappe.



