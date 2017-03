El AS Mónaco de Radamel Falcao recibirá, este sábado, al Bordeaux por la fecha 29 de la Ligue 1. El partido, a disputarse en el Estadio Luis II, irá desde las 10:45 horas (hora peruana) y será transmitido por ESPN.

ALINEACIONES CONFIRMADAS



AS Mónaco. Subasic; Sidibe, Glik, Jemerson, Mendy; Fabinho, Moutinho; Lemar, Silva; Germain, Mbappe.



Burdeos. Carrasso; Gajic, Lewczuk, Pallois, Contento; Plasil, Sankhare, Vada; Kamano, Laborde, Malcom

Los líderes del campeonato buscarán seguir con su buena racha positiva en el campeonato local para así mantener la brecha en lo más alto de la tabla, luego del empate del viernes entre el Niza y el Caen.



El equipo de Jardim no pierde en la Ligue 1 desde que lo hiciera ante el Olympique Lyon el 18 de diciembre del 2016, en condición de local. Desde entonces, ocho victorias y dos empates frente al PSG y Bastia.



AS Mónaco vs. Bordeaux: horarios en el mundo

PAÍS HORARIO PERÚ 10:45 a.m. MÉXICO 9:45 a.m. ECUADOR 10:45 a.m. COLOMBIA 10:45 a.m. VENEZUELA 11:15 a.m. BOLIVIA 11:45 a.m. PARAGUAY 12:45 m. URUGUAY 12:45 m. CHILE 12:45 m. ARGENTINA 12:45 m. BRASIL 1:45 p.m.

Radamel Falcao y compañía saben que no pueden desconcentrarse de su lucha por el título; sin embargo, también tienen el ojo puesto en la eliminatoria de Champions League, donde deben remontar el 5-3 propiciado por el Manchester City en Inglaterra.

En frente tendrán a un Bordeaux que suma tres partidos sin conocer la derrota y su único partido perdido, de los últimos diez, fue ante el PSG, el 10 de febrero, por un resultado de 0-3 en condición de local.

Es por eso que los de Gourvennec buscarán dar la sorpresa en el Principado y darle una mano a los parisinos que, tras su eliminación ante el FC Barcelona, pondrán todo su énfasis en conseguir el título de la Ligue 1.



