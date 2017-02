El AS Mónaco de Radamel Falcao visitará, este sábado, al Guingamp por la fecha 26 de la Ligue 1. El partido, a disputarse en el estadio Municipal du Roudourou, irá desde las 11:00 horas (hora peruana) y podrás seguir las incidencias vía Depor.



Los dirigidos por Leonardo Jardim quieren seguir en lo más alto de la tabla de posiciones y, para eso, deberán volver a la senda del triunfo ante el noveno clasificado del campeonato.



Guingamp vs. AS Mónaco: horarios en el mundo

PAÍS HORARIO PERÚ 11:00 a.m. MÉXICO 10:00 a.m. ECUADOR 11:00 a.m. COLOMBIA 11:00 a.m. VENEZUELA 11:30 a.m. BOLIVIA 12:00 m. ARGENTINA 1:00 p.m. CHILE 1:00 p.m. URUGUAY 1:00 p.m. PARAGUAY 1:00 p.m. BRASIL 2:00 p.m.

El equipo del principado no ha tenido la mejor semana de todas, luego de empatar en su visita al Bastia el pasado viernes y caer derrotado 5-3 ante el Manchester City por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

A pesar de la derrota, Falcao y compañía siguen dejando buenas sensaciones y esperan mantener la regularidad para lograr los objetivos de la presente temporada y destronar a un PSG que ha dominado Francia en los últimos años.

En frente tendrán a un Guingamp que ha tenido un andar irregular en lo que va de temporada. Quienes serán locales no ganan dos partidos de forma consecutiva desde octubre del 2016, cuando vencieron al Lille y Lyon.

Además, el equipo no se encuentra en un muy buen momento de forma con solo una victoria en sus últimos cuatro enfrentamientos y espera volver al triunfo dando la sorpresa ante el conjunto más goleador de Europa.



Guingamp vs. AS Mónaco: posibles alineaciones



Guingamp: Johnsson; Ikoko, Bodmer, Kerbrat, Marcal; Diallo, Decaux, Didot; Salibur, De Pauw, Benezet.



AS Mónaco: Subasic; Toure, Glik, Jemeron, Jorge; Bakayoko, Fabinho, Silva, Lemar; Falcao, Germain.



