AS Mónaco vs. Lorient: se enfrentan este domingo en el Stade Louis II por la jornada 21 de la Ligue 1. Radamel Falcao podría ser titular. (09:00 am hora peruana / DirecTV Sports)

El AS Mónaco es uno de los tres equipos que pelean palmo a palmo por el título de la Ligue 1. Los dirigidos por Jardim necesitan un triunfo para no perder el paso en la lucha por el campeonato.

El AS Mónaco podría situarse en el primer lugar de la Ligue 1 si vence al Lorient. La campaña del cuadro francés ha sido muy efectiva en cuanto a goles, ya que posee una gran diferencia de +39.

Al frente se ubica el Lorient. La diferencia de -16 lo salva de ocupar el último lugar de la Ligue 1, dado que el Metz posee una de -18.

Sin embargo, el Lorient podría dar la sorpresa en el estadio del Mónaco, debido a que en los dos últimos cotejos, dicho equipo venció 2-1 al Nice (por Copa de Francia) y 3-1 al Guingamp (Ligue 1)

AS Mónaco vs. Lorient: alineaciones probables

AS Mónaco: Subasic; Touré, Glik, Jemerson, Sidibé; Fabinho, Bakayoko, Bernardo Silva, Lemar; Falcao, Germain.

Lorient: Lecomte; Moreira, Peybernes, Ciani, Le Golf; Lautoa, Mesloub, Mvuemba; Cabot, Marveaux, Waris.

