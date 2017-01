Radamel Falcao brilla con luz propia en la Ligue 1 de Francia. El último fin de semana marcó un gol en la victoria 4-1 del AS Mónaco sobre Olympique Marsella, pero tal parece que la Superliga China lo quiere lejos de tierras galas.

El portal 'Goal' informó este lunes que el cuadro del 'Tigre' recibió una oferta formal del Tianjin Quanjian por el jugador. Esta rondeó los 50 millones de euros, pero la directiva de su club se negó a negociar.

Radamel Falcao llegó al Mónaco procedente del Atlético de Madrid. (Getty Images) Radamel Falcao llegó al Mónaco procedente del Atlético de Madrid. (Getty Images)

No precisamente porque no quieren que Falcao se marche, sino porque consideraron que la cantidad de dinero ofrecida no se ajusta a la calidad del delantero colombiano.

"Hemos estudiado la propuesta del club chino, pero consideramos que la cantidad de dinero era muy baja. Debo pensar como un líder y escuchar cualquier oferta que valga la pena", apuntó Vadim Vasilyev, vicepresidente del Mónaco.

