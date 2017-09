Sigue imparable. Once goles en siete fechas y parece no tener techo. El AS Mónaco se mueve al ritmo de Radamel Falcao, que este viernes marcó un doblete para la goleada de su elenco sobre el Lille de Marcelo Bielsa por la fecha 7 de la Ligue 1. El primer tanto, de 'killer', en el área; mientras que su doblete lo consiguió desde la vía penal.

Así marcó Falcao su doblete y el 4-0 ante el Lille. (Video: YouTube).