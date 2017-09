El Lille, de Marcelo Bielsa, pasa por un momento difícil en la Ligue 1. El elenco francés no gana hace cinco partidos y deambula en los últimos lugares de la tabla de posiciones. Ante esta situación, el entrenador fue consultado sobre su futuro en conferencia de prensa, y 'explotó', como muestra un video de YouTube.

Al argentino no le gustó para nada algunas consultas de los periodistas y reaccionó. "No me voy a ir aunque peleemos el descenso toda la liga, salvo que me echen. Eso no se lo puedo

garantizar", dijo el 'Loco', que afronta su primera temporada con el equipo.

"Para decir semejante aseveración, lo digo solamente para quedar comprometido a aguantar lo que tenga que aguantar porque yo conozco bien lo que se sufre cuando se pierde. Y he peleado el descenso, he sido protagonista de los peores fracasos de la Selección de Argentina. Y soy un especialista en asumir momentos difíciles", agregó Marcelo Bielsa, en un video que ya tiene miles de visitas en YouTube.

Por último, Bielsa añadió: "En un proyecto que lleva un tercio de la primera rueda, viene un personaje como el que hizo la pregunta a construir sensaciones como el otro señor que hizo la pregunta, me indigna. No tengo la paciencia que tenía hace 20 años".

"No dimitiré, no renunciaré por ninguna razón", aseguró el último miércoles, Marcelo Bielsa, cuando su equipo atraviesa una crisis de resultados y a dos días de enfrentarse al campeón Mónaco en el campeonato francés.

