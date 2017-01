Pep Guardiola es un técnico que ha causado una revolución en el mundo. Al mando de su Barcelona, otros técnicos tratarán de imitar el estilo de juego del equipo catalán. En Sudamérica, Argentina es uno de los países con más entrenadores influenciados con una táctica que se basa en la sucesión de pases y la posesión para ganar partidos. Sin embargo, el técnico que el mundo más ha seguido en los últimos años, podría acabar su carrera a mediano plazo como ha confesado en una entrevista con la NBC.

En declaraciones inglés, uno de los idiomas que domina Guardiola como lo también lo es el español, catalán y alemán, el técnico del Manchester City indicó que se acerca su final como entrenador. “Quiero imaginar que el siguiente paso será mejor. Si no, no estaré aquí. No voy a ser entrenador con 60 o 65 años. En el Manchester City, estaré tres años o más tiempo, pero creo que estoy aproximándome al final de mi carrera. Estoy seguro”, confesó Pep.

Consultado sobre qué hará cuando decida retirarse, Guardiola señaló que posiblemente se lo encuentre en un campo de golf. Así como se fue a Nueva York después de su renuncia al Barcelona, se calcula que Pep regresaría a Norteamérica a vivir con su familia.

Del mismo, sobre el próximo reto del entrenador, las personas más cercanas a su alrededor señalan que le gustaría entrenar a una selección. Se ha hablado de Argentina como de Brasil, aunque Guardiola nunca haya afirmado que está dispuesto a hacerlo, más allá del halago.

