Arsene Wenger, entrenador del Arsenal, ha revelado este miércoles que el internacional chileno Alexis Sánchez se perderá los dos primeros partidos de la Premier League 2017/2018 -el viernes 11 de agosto en casa frente al Leicester y el sábado 19 a domicilio contra el Stoke- por una distensión abdominal.



El preparador galo confirmó que Alexis sufrió la distensión en un entrenamiento previo al partido por la Community Shield del pasado domingo ante el Chelsea y que el lunes se le realizó una tomografía.



"Sánchez no estará disponible", respondió hoy al ser preguntado por la disponibilidad del chileno. "Tuvo un dolor abdominal el domingo por la mañana antes de venir a Wembley. Se le realizaron pruebas hace dos días y estará de baja durante un tiempo. No sé si serán dos semanas o una semana más", informó Wenger.



"Lo más seguro es que tampoco juegue frente al Stoke", añadió el veterano técnico francés.



Alexis Sánchez, al que le quedan 12 meses de contrato con el Arsenal, ha sido vinculado este verano con un traspaso al Manchester City o al París Saint-Germain, club éste último que estaría dispuesto a desembolsar alrededor de 80 millones de libras por el jugador.



Sin embargo, Wenger dejó claro que nadie del conjunto parisino se ha puesto en contacto con él para negociar: "Hace mucho tiempo que no hablo con Nasser (Al-Khelaifi, presidente del PSG). Sin duda, ha estado muy ocupado cerrando el fichaje de Neymar", dijo.



"Lo que le he leído en los periódicos franceses es que es (Kylian) Mbappe el que se ha convertido en el objetivo ahora. Yo no tengo contacto con el PSG",

