Álvaro Morata tomó una buena decisión cuando decidió marcharse del Real Madrid. El delantero español sabía que el equipo ya estaba armado y que no tendría lugar en el habitual once de Zidane. El atacante cogió sus maletas y aceptó la propuesta de Conte para jugar en el Chelsea.

El último sábado anotó un triplete en la victoria del Chelsea ante el Stoke City y ha dejado maravillado a todos los hinchas del cuadro londinense. El delantero español llegó así a los seis goles en la misma cantidad de partidos, dejando en claro que quiere ganarse como a de lugar un sitio entre los mejores del continente.

Tras su gran actuación, la prensa inglesa reaccionó positivamente. Sin embargo, la tapa del diario Sport del Reino Unido juntó el buen momento de Morata con la salida de Diego Costa.

Diario Sport de Reino Unido. Diario Sport de Reino Unido. Diario Sport de Reino Unido.

¿Who needs Diego? o ¿quién necesita a Diego? tituló el citado diario, haciendo clara referencia a la decisión final del español, quien sabiendo que no iba a ser considerado por Conte, aceptó retornar al Atlético de Madrid a fin de año.

Pero no solo fue este diario. The Telegraph tituló "Diego Costa pasa a la historia mientras Morata hace un hat-trick". Otros diarios también destacaron que la delantera del Chelsea está muy bien cubierta por el ex Real Madrid.