Álvaro Morata llegó a Londres y lo que dijo no les gustará a los hinchas del Real Madrid.

No hace falta estar en los pies de Álvaro Morata o haber compartido momentos con él en la interna del Real Madrid, para notar el evidente malestar del delantero, no por irse al Chelsea, sino porque el club 'blanco', el equipo del cual es hincha, no hizo mayores esfuerzos por retenerlo.

Morata llega al campeón de la Premier League por una cifra millonaria, 80 'kilos', y ni por ello, ha mostrado en ningún momento alguna expresión de satisfacción. Es más, ni bien llegado a Londres, mandó un 'dardo' al Madrid.



La prensa abordó al nuevo delantero 'Blue', quien al ser consultado sobre el motivo que lo llevó a elegir al Chelsea, no dudó en responder: "porque es el mejor club".

También aseguró estar "contento" de trabajar con Antonio Conte, ahora su nuevo entrenador, "porque es uno de los mejores entrenadores del mundo", dijo.



Finalmente, no quiso revelar si en algún momento estuvo o no cerca de fichar por el Manchester United, y resaltó que lo importante es que ya es del Chelsea y que jugará en la Premier League, "una de las mejores ligas del mundo", concluyó.