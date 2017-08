Álvaro Morata sorprendió al mercado de pases luego de estampar su firma con el Chelsea inglés, luego de que este club se despidiera de Diego Costa, paradójicamente el titular de la selección de España. Sin embargo, las primeras muestras de fútbol del ex Real Madrid no le han llenado los ojos a los hinchas del cuadro londinense.

"Llevo sólo dos partidos de pretemporada, 15 minutos oficiales y un penalti fallado [en la derrota de la Community Shield ante el Arsenal]... y ya me están matando, así que sé lo que me espera. Es el precio que hay que pagar por ese traspaso tan grande (80 millones de euros)", indicó.

►¿Y el amor al Madrid?: Ángel Di María tiene el visto bueno del PSG para llegar al Barcelona

Cuando le consultaron por su salida del Real Madrid, Morata respondió tajantemente.



"Creo que tenía que irme del Madrid. Era una situación difícil, lo sé: era irse de un equipo que es mi casa y que lo está ganando todo ahora mismo. Pero fue una decisión personal: tenía que ver con la ambición deportiva. Si hubiera sido por mis compañeros, me hubiera quedado, pero no me podía conformar. Me fui porque quiero triunfar en el fútbol, quiero hacer grandes cosas, y estoy en el mejor sitio para hacerlo.", agregó el delantero.

La importancia de Conte



"Sabía que Conte me quería, y había hablado muchas veces con él. En cierta forma, me sentía en deuda con él porque me fichó para la Juve y se tuvo que ir. Realmente, al principio, no sabía que tenía tanto interés en ficharme, pero cuando me enteré, no dudé y fue mi preferencia", indicó.

¿Volverá al Real Madrid?



"Seamos realistas: si después de venderme por esa cantidad de dinero, vuelvo allí de nuevo, sería por una suma mayor. No creo que el Chelsea me regale. Sí significaría, en ese hipotético caso, que he hecho las cosas bien y que he evolucionado. Pero, realmente, sólo por el tema del precio es muy difícil que vuelva, aunque imposible no hay nada en esta vida", finalizó.