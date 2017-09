La decisión de Álvaro Morata en cambiar Real Madrid por Chelsea para vivir su primera experiencia en la Premier League ha sido más que acertada. En sus primeros partidos en el torneo inglés de primera división, el delantero español ha marcado tres goles en cuatro cotejos.

Sin embargo, por culpa de los hinchas de su actual club, el ex merengue es parte de cánticos que tienen connotaciones antisemitas hacia uno de sus principales rivales, Tottenham.

“Morata, he has come from Real Madrid, he hates the fucking yids” (ha venido del Real Madrid y odia a los pu*** judíos), fue lo que profirió la hinchada del Chelsea el pasado sábado frente al Leicester. Este cántico hace referencia a la rivalidad 'blue' con los 'Spurs', que entre sus hinchas tiene apoyo del judaísmo.

El ex canterano de la 'Casa Blanca' no fue ajeno a la situación y pidió respeto hacia las demás personas. "No quiero estar relacionado con eso. Les pido que paren con ello de inmediato", apuntó. Las autoridades del fútbol inglés abrirán una investigación al respecto.

