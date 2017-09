Watford vs. West Bromwich se enfrentan este sábado 30 de septiembre en el marco de la séptima jornada de la Premier League. El partido se jugará en el Estadio The Hawthorns desde las 9:00 a.m. (hora peruana) y será transmitido por DirecTV. De no haber inconvenientes, el peruano André Carrillo volverá a ser titular y jugará su quinto partido en el elenco inglés al que llegó con la temporada iniciada procedente del Benfica.

La llegada de Carrillo a los 'Hornets' cayó como anillo al dedo. El extremo no necesitó muchos días para adaptarse y convertirse en una de las piezas fundamentales en el cuadro que dirige el portugués Marco Silva.

► Leyendas en Alemania: la "advertencia" de Pizarro para Lewandowski tras firmar por el Colonia

André Carrillo, con su velocidad para desbordar a los rivales, es una carta en el ataque del Watford, que viene de cosechar un gran triunfo en casa del Swansea en la fecha pasada. Por el momento, su equipo es sexto con 11 puntos.

Watford vs. West Bromwich: horarios del partido País Hora México 9:00 a.m. Perú 9:00 a.m. Colombia 9:00 a.m. Ecuador 9:00 a.m. Venezuela 10:00 a.m. Bolivia 10:00 a.m. Paraguay 10:00 a.m. Chile 11:00 a.m. Uruguay 11:00 a.m. Argentina 11:00 a.m. Brasil 11:00 a.m. España 4:00 p.m.

"Para conseguir buenos resultados, necesitamos trabajar muy duro. En nuestro primer encuentro le dije a los jugadores que necesitábamos construir algo dentro de nuestro club y el compromiso nos ayudó en ciertos momentos. Eso hace la diferencia", dijo el entrenador Silva en la previa.

Por su parte, el West Bromwich llega al choque ante el Watford con números discretos. En seis jornadas, 'The Baggies' solo han ganado en dos ocasiones y se ubican en la casilla doce con ocho unidades.

Watford vs. West Bromwich: probables alineaciones

West Bromwich: Foster, Nyom, Dawson, Evans, Gibbs, Krychowiak, Phillps, Barry, Morrison, Brunt y Rodríguez.

Watford: Gomes, Femenía, Britos, Kabasele, Holebas, Capoue, Doucouré, Carrillo, Cleverley, Richarlison y Gray.

► Flamengo se niega a ceder a Vinicius Junior para el Mundial Sub 17