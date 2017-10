Alexis Sánchez no se siente cómodo en el Arsenal. El chileno amenazó a principio de temporada con cambiar de club pero su contrato no se lo permitió. El próximo año su vínculo conclye y su salida parece inevitable; por esta razón, Arsene Wenger buscar opciones.

Según Mirror, Anthony Martial sería el nuevo objetivo del técnico londinense. La joven estrella del Manchester United no suma muchos minutos al mando de Jose Mourinho y cambiaría de equipo para el 2018. Sus características son factor importante para ser tomado en cuenta como reemplazante de Alexis.

Thierry Henry, leyenda del Arsenal, afirmó la semana pasada que Martial es mejor que él a los 21 años. La delcaración generó polémica debido a que que sonó muy similar a las hechas por las leyendas del Real Madrid y Barcelona cuando sus viejos clubes lanzan ofertas sutiles en intento de atraer a los jugadores.

Martial llegó a Manchester procedente del AS Mónaco por 58 millones de libras en 2015. Hasta el momento no tiene la mejor de las relaciones con Mourinho, que llegó a Old Trafford un año después.