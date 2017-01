Si no habría sido de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, Antoine Griezmann sería galardonado como el Balón de Oro. El delantero francés brilla en el Atlético Madrid, así como en la Selección de Francia de Didier Deschamps. Un gran regate, una buena definición y su visión de juego hacen que el delantero sea la obsesión de muchos equipos en Europa.



De acuerdo al diario ‘The Independent’, Griezmann ya tendría un acuerdo de palabra con el Manchester United. La dirigencia del cuadro que comanda José Mourinho habría un sueldo de 13 millones de euros con el delantero, así como la dorsal que usaría en el plantel, algo que aún no ha sido revelado por el medio inglés.



Manchester United no pierde hace 16 partidos, pese a que no ha podido recuperar mucho terreno en la Premier League. Al mando de ‘Mou’, los ‘Diablos Rojos’ se encuentran posicionados en la sexta ubicación, con 40 unidades.



¿Griezmann podrá darles el salto de calidad que necesitan?Atlético Madrid siempre se ha referido a la cláusula de rescisión del delantero: 100 millones de euros. Ello lo convertiría en uno de los fichajes más caro de la historia del fútbol mundial.



Atlético Madrid se enfrenta este jueves al Eibar por los cuartos de final de la Copa del Rey. El conjunto del ‘Cholo’ Simeone se encamina a un triunfo con Griezmann en el equipo.



