Durante varias semanas, la renovación de Alexis Sánchez en el Arsenal era el tema más importante. Decimos "era" debido a que, según el diario inglés 'Daily Star', el chileno ya decidió dejar a los londinenses cuando termine la temporada.



El ex Barcelona dejaría a los 'Gunners' porque no gana trofeos, no quieren aumentarle el sueldo y porque cree que ya cumplió una etapa con los ingleses. Otro que seguiría los pasos del chileno es su compañero Mesut Özil.

A propósito de esta situación de Alexis Sánchez con el Arsenal, preparamos una fotogalería con los posibles reemplazantes del veloz atacante.

