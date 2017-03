¿Terminará la era de Arsene Wenger en el Arsenal a final de temporada? Al parecer, sí. Por lo menos, esa fue la impresión que dejó el entrenador luego del mensaje que dio tras la derrota frente al West Bromwich por Premier League.

"Sé lo que voy a hacer con mi futuro y todo el mundo lo sabrá muy pronto", señaló el extécnico del Mónaco. Estamos en un momento malo, el peor que hemos vivido en 20 años", agregó el galo que es DT de los 'gunners' desde 1996.

Arsenal sigue de malas y esta vez fue derrotado por West Bromwich. (Reuters / YouTube)

"En este momento estamos perdiendo un encuentro tras otro, y eso es más importante que mi futuro", añadió Arsene Wenger sobre la situación actual del Arsenal. Tras la eliminación en Champions, los londinense solo le ganaron a equipos de la Quinta por la FA Cup.

"Nos espera una batalla muy dura, que será muy complicada, pero no queda otra que pelear. Tenemos que pelear hasta el último partido de la temporada y, si no es suficiente, ahí sufriremos las consecuencias", zanjó Wenger. ¿Ya no da más en el Arsenal?

